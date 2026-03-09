Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
1-й период
Баффало
1
:
Тампа-Бэй
0
Все коэффициенты
П1
1.79
X
4.50
П2
3.89
Хоккей. НХЛ
2-й период
Даллас
1
:
Чикаго
2
Все коэффициенты
П1
2.41
X
3.95
П2
2.76
Хоккей. НХЛ
3-й период
Питтсбург
1
:
Бостон
3
Все коэффициенты
П1
23.00
X
7.80
П2
1.17
Хоккей. НХЛ
04:00
Анахайм
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
1.93
X
4.40
П2
3.36
Хоккей. НХЛ
04:30
Вегас
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.35
П2
2.45
Хоккей. НХЛ
не начался
Нью-Джерси
:
Детройт
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Колорадо
3
:
Миннесота
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
4
:
Сочи
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
2
:
Спартак
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Металлург Мг
3
:
Трактор
2
П1
X
П2

Чинахов забил 11-й гол за «Питтсбург» — «Бостону». У Егора 17 очков в 25 матчах после обмена из «Коламбуса»

Нападающий «Питтсбурга» Егор Чинахов отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона» (1:3, третий период).

Источник: Спортс"

Это 11-й гол россиянина в составе «Пингвинс». Он набрал 17 (11+6) очков в 25 играх после обмена из «Коламбуса».

Всего в нынешнем регулярном сезоне в активе Чинахова 23 (14+9) балла в 54 матчах.