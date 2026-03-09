«Баффало» одержал 7-ю победу подряд, обыграв «Тампу» (8:7). Команда Раффа вышла на 1-е место в дивизионе, обогнав «Лайтнинг»

Победа стала для «Сэйбрс» 7-й подряд и 13-й в последних 16 играх.
Команда под руководством Линди Раффа набрала 84 очка в 64 играх и возглавила Атлантический дивизион, обогнав «Лайтнинг» (82 в 62). При этом у «молний» есть 2 матча в запасе.
«Баффало» обыграл «Тампу» (8:7) в регулярном чемпионате НХЛ, отыгравшись со счета 5:7 в последние 10 минут третьего периода.
