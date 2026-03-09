Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
3-й период
Вегас
1
:
Эдмонтон
1
Все коэффициенты
П1
3.02
X
2.72
П2
2.97
Хоккей. НХЛ
3-й период
Анахайм
0
:
Сент-Луис
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
14:00
Авангард
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.53
П2
5.26
Хоккей. КХЛ
17:00
Динамо М
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.14
П2
2.45
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.43
П2
4.15
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
0
:
Детройт
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
8
:
Тампа-Бэй
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Даллас
4
:
Чикаго
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Питтсбург
5
:
Бостон
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Колорадо
3
:
Миннесота
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
4
:
Сочи
3
П1
X
П2

«Баффало» одержал 7-ю победу подряд, обыграв «Тампу» (8:7). Команда Раффа вышла на 1-е место в дивизионе, обогнав «Лайтнинг»

«Баффало» обыграл «Тампу» (8:7) в регулярном чемпионате НХЛ, отыгравшись со счета 5:7 в последние 10 минут третьего периода.

Победа стала для «Сэйбрс» 7-й подряд и 13-й в последних 16 играх.

Команда под руководством Линди Раффа набрала 84 очка в 64 играх и возглавила Атлантический дивизион, обогнав «Лайтнинг» (82 в 62). При этом у «молний» есть 2 матча в запасе.