Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
3-й период
Вегас
1
:
Эдмонтон
2
Все коэффициенты
П1
11.00
X
3.50
П2
1.55
Хоккей. КХЛ
14:00
Авангард
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.53
П2
5.26
Хоккей. КХЛ
17:00
Динамо М
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.14
П2
2.45
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.43
П2
4.15
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
0
:
Сент-Луис
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
0
:
Детройт
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
8
:
Тампа-Бэй
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Даллас
4
:
Чикаго
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Питтсбург
5
:
Бостон
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Колорадо
3
:
Миннесота
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
4
:
Сочи
3
П1
X
П2

В матче «Баффало» и «Тампы» (8:7) состоялись 5 драк — среди участников были Далин, Перри и Хэйгл. Команды набрали 102 минуты штрафа

«Баффало» обыграл «Тампу» (8:7) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: Спортс"

Матч был отмечен не только 15 заброшенными шайбами, но и сразу 5 драками. Из них 3 состоялись в первом периоде и 2 — во втором.

На 5-й минуте матча краги сбросили защитники Расмус Далин («Сэйбрс») и Даррен Рэддиш («Лайтнинг»). На 9-й — форварды Сэм Кэррик («Сэйбрс») и Скотт Сабурин («Лайтнинг»). На 10-й — форварды Пейтон Кребс («Сэйбрс») и Брэндон Хэйгл («Лайтнинг»).

Затем на 21-й минуте подрались защитники Майкл Кесселринг («Сэйбрс») и Эрик Чернак («Лайтнинг»), форварды Бек Маленстин («Сэйбрс») и Кори Перри («Лайтнинг»).

В общей сложности команды набрали 102 минуты штрафа — 45 у «Баффало» и 57 у «Тампы».