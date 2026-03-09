В матче «Баффало» и «Тампы» (8:7) состоялись 5 драк — среди участников были Далин, Перри и Хэйгл. Команды набрали 102 минуты штрафа

Матч был отмечен не только 15 заброшенными шайбами, но и сразу 5 драками. Из них 3 состоялись в первом периоде и 2 — во втором.
На 5-й минуте матча краги сбросили защитники Расмус Далин («Сэйбрс») и Даррен Рэддиш («Лайтнинг»). На 9-й — форварды Сэм Кэррик («Сэйбрс») и Скотт Сабурин («Лайтнинг»). На 10-й — форварды Пейтон Кребс («Сэйбрс») и Брэндон Хэйгл («Лайтнинг»).
Затем на 21-й минуте подрались защитники Майкл Кесселринг («Сэйбрс») и Эрик Чернак («Лайтнинг»), форварды Бек Маленстин («Сэйбрс») и Кори Перри («Лайтнинг»).
В общей сложности команды набрали 102 минуты штрафа — 45 у «Баффало» и 57 у «Тампы».