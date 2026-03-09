Ричмонд
Хоккей. КХЛ
14:00
Авангард
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.53
П2
5.26
Хоккей. КХЛ
17:00
Динамо М
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.14
П2
2.45
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.37
П2
4.20
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
2
:
Эдмонтон
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
0
:
Сент-Луис
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
0
:
Детройт
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
8
:
Тампа-Бэй
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Даллас
4
:
Чикаго
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Питтсбург
5
:
Бостон
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Колорадо
3
:
Миннесота
2
П1
X
П2

Ландескуг может пропустить несколько недель из-за травмы нижней части тела. У капитана «Колорадо» 29 очка в 47 играх в сезоне, ранее он не играл почти 3 года из-за операций на колене

Капитан «Колорадо» Габриэль Ландескуг не сыграл в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (3:2 Б).

33-летний швед может пропустить несколько недель из-за травмы нижней части тела. Главный тренер «Эвеланш» Джаред Беднар назвал ее «неприятной».

В текущем сезоне Ландескуг провел 47 матчей и набрал 29 (9+20) очков при полезности «+26».

В январе он получил травму верхней части тела, но успел восстановиться к Олимпиаде-2026, где провел 5 игр за сборную Швеции и набрал 4 (2+2) балла.

Напомним, что после победы «Колорадо» в Кубке Стэнли-2022 Ландескуг пропустил почти 3 года после операций на колене. Нападающий вернулся в состав команды в плей-офф-2025.