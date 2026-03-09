Ричмонд
«Питтсбург» победил «Бостон» (5:4 ОТ после 0:3) без Малкина и Кросби. В прошлый раз такой камбэк без их участия был у «Пингвинс» в 2001 году

«Питтсбург» обыграл «Бостон» (5:4 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ.

«Пингвинс» удалось одержать волевую победу, отыгравшись со счета 0:3. Форвард Энтони Манта отметился дублем, а победную шайбу забросил Томми Новак.

Пенсильванцы выступали без форвардов Сидни Кросби (травма) и Евгения Малкина (дисквалификация).

Победа с отыгрышем дефицита в 3 шайбы без участия этих двух игроков стала для клуба первой с февраля 2001 года.

Тогда «Питтсбург» обыграл «Нью-Джерси» (5:4 ОТ после 0:3), Алексей Ковалев отметился хет-триком, Яромир Ягр — 2 результативными передачами, а Марио Лемье — одной. Кросби дебютировал в составе «Пингвинс» в 2005 году, Малкин — в 2006-м.

С 78 очками в 63 играх команда под руководством Дэна Мьюза идет на 2-м месте в Столичном дивизионе.

