Первый тренер Кучерова: «У Никиты уже 6 сезонов с сотней очков — великий результат. У Овечкина 4 таких, у Малкина — всего 3, у Федорова — 2»

"Никита держит себя в тонусе, за счет этого и выдает такие феноменальные показатели.
Он в возрасте уже достаточном, чтобы знать, как готовиться. Главное — поддерживать эту форму, видно его желание играть, его мотивацию, совершенствоваться и достигать новых результатов. И он их достигает, хочет еще многого добиться. В этом плане он молодец.
У Никиты уже шестой сезон с сотней очков, а у Овечкина таких четыре, у Малкина три всего, у Федорова два. Сами понимаете, это великий результат, — сказал Курдин.
Кучеров сократил отставание в гонке бомбардиров НХЛ — 103 очка против 104 у Маккиннона и 108 у Макдэвида. У Никиты 2 матча в запасе по сравнению с лидером.