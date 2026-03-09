Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
3-й период
Авангард
1
:
Сибирь
1
Все коэффициенты
П1
2.55
X
2.35
П2
5.00
Хоккей. НХЛ
10.03
Вашингтон
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
1.86
X
4.40
П2
3.55
Хоккей. НХЛ
10.03
Филадельфия
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.14
X
4.20
П2
2.96
Хоккей. НХЛ
10.03
Коламбус
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.10
П2
2.55
Хоккей. НХЛ
10.03
Чикаго
:
Юта
Все коэффициенты
П1
3.77
X
4.50
П2
1.80
Хоккей. КХЛ
не начался
Динамо М
:
Динамо Мн
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Локомотив
:
Северсталь
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
2
:
Эдмонтон
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
0
:
Сент-Луис
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
0
:
Детройт
3
П1
X
П2

Первый тренер Кучерова: «У Никиты уже 6 сезонов с сотней очков — великий результат. У Овечкина 4 таких, у Малкина — всего 3, у Федорова — 2»

Первый тренер Никиты Кучерова Геннадий Курдин оценил достижения форварда «Тампы». 32-летний хоккеист набрал 103 (34+69) очка в 58 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: Спортс"

"Никита держит себя в тонусе, за счет этого и выдает такие феноменальные показатели.

Он в возрасте уже достаточном, чтобы знать, как готовиться. Главное — поддерживать эту форму, видно его желание играть, его мотивацию, совершенствоваться и достигать новых результатов. И он их достигает, хочет еще многого добиться. В этом плане он молодец.

У Никиты уже шестой сезон с сотней очков, а у Овечкина таких четыре, у Малкина три всего, у Федорова два. Сами понимаете, это великий результат, — сказал Курдин.

Кучеров сократил отставание в гонке бомбардиров НХЛ — 103 очка против 104 у Маккиннона и 108 у Макдэвида. У Никиты 2 матча в запасе по сравнению с лидером.