Первый тренер Кучерова: «У Никиты уже 6 сезонов с сотней очков — великий результат. У Овечкина 4 таких, у Малкина — всего 3, у Федорова — 2»

Он в возрасте уже достаточном, чтобы знать, как готовиться. Главное — поддерживать эту форму, видно его желание играть, его мотивацию, совершенствоваться и достигать новых результатов. И он их достигает, хочет еще многого добиться. В этом плане он молодец.