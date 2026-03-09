Агент Овечкина о 1000 голов в НХЛ: «Важная веха. Не настолько, как основной рекорд Гретцки, но ее тоже надо пройти»

Овечкин забил 998 голов в лиге с учетом плей-офф. До рекорда Уэйна Гретцки ему осталось забросить 18 шайб.
«Это важная веха. Наверное, не настолько, как основной рекорд Гретцки, но ее тоже надо пройти. И Саше будет приятно побить и этот рекорд», — сказал Чистяков.
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.Читать дальше