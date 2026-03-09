Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
3-й период
Динамо М
4
:
Динамо Мн
3
Все коэффициенты
П1
1.60
X
3.60
П2
9.50
Хоккей. КХЛ
3-й период
Локомотив
2
:
Северсталь
2
Все коэффициенты
П1
2.70
X
2.40
П2
4.50
Хоккей. НХЛ
10.03
Вашингтон
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
1.83
X
4.50
П2
3.64
Хоккей. НХЛ
10.03
Филадельфия
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.14
X
4.20
П2
2.95
Хоккей. НХЛ
10.03
Коламбус
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.10
П2
2.55
Хоккей. НХЛ
10.03
Чикаго
:
Юта
Все коэффициенты
П1
3.83
X
4.50
П2
1.78
Хоккей. НХЛ
10.03
Ванкувер
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
4.02
X
4.62
П2
1.72
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Авангард
1
:
Сибирь
2
П1
X
П2

Агент Овечкина о 1000 голов в НХЛ: «Важная веха. Не настолько, как основной рекорд Гретцки, но ее тоже надо пройти»

Агент Глеб Чистяков, представляющий интересы капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, высказался о возможном достижении хоккеистом отметки в 1000 заброшенных шайб в НХЛ.

Овечкин забил 998 голов в лиге с учетом плей-офф. До рекорда Уэйна Гретцки ему осталось забросить 18 шайб.

«Это важная веха. Наверное, не настолько, как основной рекорд Гретцки, но ее тоже надо пройти. И Саше будет приятно побить и этот рекорд», — сказал Чистяков.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше