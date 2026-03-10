Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
2-й период
Ванкувер
0
:
Оттава
1
Все коэффициенты
П1
10.00
X
5.00
П2
1.40
Хоккей. НХЛ
3-й период
Чикаго
2
:
Юта
2
Все коэффициенты
П1
4.30
X
2.70
П2
2.67
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.79
X
4.32
П2
4.05
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
7
:
Калгари
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
2
:
Рейнджерс
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Коламбус
4
:
Лос-Анджелес
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
6
:
Динамо Мн
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Локомотив
4
:
Северсталь
3
П1
X
П2

Овечкин без очков в 3-м матче подряд: 2 броска за 17:20 против «Калгари»

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин не отметился результативными действиями в матче с «Калгари» (7:3).

Источник: Sports.Ru

Россиянин не набрал очков в 3-м матче подряд. В 65 играх сезона на его счету 50 (24+26) баллов.

Сегодня за 17:20 (4:53 — в большинстве) у Овечкина 2 броска в створ ворот, полезность — «минус 1».

