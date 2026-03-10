Овечкин без очков в 3-м матче подряд: 2 броска за 17:20 против «Калгари»

Россиянин не набрал очков в 3-м матче подряд. В 65 играх сезона на его счету 50 (24+26) баллов.
Сегодня за 17:20 (4:53 — в большинстве) у Овечкина 2 броска в створ ворот, полезность — «минус 1».
Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.Читать дальше