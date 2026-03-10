Ричмонд
Овечкин о том, что повлияет на завершение карьеры: «Как будет чувствовать себя мое тело. Хоккей сейчас такой быстрый. Мне 40, и трудно угнаться за молодыми»

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, что повлияет на его решение завершить игровую карьеру.

Контракт россиянина рассчитан до конца текущего сезона.

— Когда придет время завершить карьеру, какие факторы повлияют на ваше решение?

— Как будет чувствовать себя мое тело. Потому что хоккей сейчас такой сложный, такой быстрый. Мне 40, и трудно угнаться за молодыми парнями. Понимаете?

Но самое важное — это здоровье. Я не хочу, чтобы через год-два у меня начало болеть колено, локоть или спина. И я не буду чувствовать себя комфортно всю оставшуюся жизнь. Поэтому я должен подойти к этому с умом.

Я все еще люблю хоккей. Мне все еще нравится приходить в раздевалку, общаться с ребятами, — сказал Овечкин.

