12:15
Амур
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.76
X
4.40
П2
4.05
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.35
П2
3.15
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
2.89
X
4.19
П2
2.20
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.60
П2
7.50
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
0
:
Оттава
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Чикаго
3
:
Юта
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
7
:
Калгари
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
2
:
Рейнджерс
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Коламбус
4
:
Лос-Анджелес
5
П1
X
П2

Проворов сделал передачу в матче с «Кингс». У защитника «Коламбуса» 25 очков в 63 играх сезона

Защитник «Коламбуса» Иван Проворов сделал передачу в матче с «Лос-Анджелесом» (4:5 ОТ).

Источник: Sports

Россиянин набрал 25-е (7+18) очко в сезоне, всего он провел 63 матча.

В матче с «Кингс» за 23:07 (1:17 — в большинстве, 3:08 — в меньшинстве) у Проворова ни одного броска в створ ворот, полезность — «плюс 3».