Проворов сделал передачу в матче с «Кингс». У защитника «Коламбуса» 25 очков в 63 играх сезона

Россиянин набрал 25-е (7+18) очко в сезоне, всего он провел 63 матча.
В матче с «Кингс» за 23:07 (1:17 — в большинстве, 3:08 — в меньшинстве) у Проворова ни одного броска в створ ворот, полезность — «плюс 3».
Защитник «Коламбуса» Иван Проворов сделал передачу в матче с «Лос-Анджелесом» (4:5 ОТ).
Россиянин набрал 25-е (7+18) очко в сезоне, всего он провел 63 матча.
В матче с «Кингс» за 23:07 (1:17 — в большинстве, 3:08 — в меньшинстве) у Проворова ни одного броска в створ ворот, полезность — «плюс 3».