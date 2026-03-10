Панарин разделил 10-е место в истории НХЛ по очкам в овертаймах с Годро и Элиашем — по 37 баллов

На 63-й минуте он ассистировал Адриану Кемпе, который забил победный гол.
Панарин набрал 37-е очко в овертаймах за карьеру в НХЛ.
Он повторил достижения Патрика Элиаша и Джонни Годро по этому показателю, разделив с ними 10-е место в истории лиги.
9-е место занимает Крис Летанг (38), 8-е — Джон Таварес (40), 7-е — Александр Овечкин (41). Лидирует Сидни Кросби (50).
