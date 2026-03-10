Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.10
П2
3.11
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
3.03
X
4.10
П2
2.20
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.51
П2
7.20
Хоккей. НХЛ
11.03
Баффало
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
1.80
X
4.60
П2
3.75
Хоккей. НХЛ
11.03
Бостон
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
2.09
X
4.30
П2
3.05
Хоккей. НХЛ
11.03
Каролина
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.50
П2
3.98
Хоккей. НХЛ
11.03
Монреаль
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
1.94
X
4.40
П2
3.30
Хоккей. НХЛ
11.03
Рейнджерс
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
2.26
X
4.20
П2
2.72
Хоккей. НХЛ
11.03
Тампа-Бэй
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
1.68
X
4.60
П2
4.20
Хоккей. НХЛ
11.03
Флорида
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.15
П2
2.77
Хоккей. НХЛ
11.03
Сент-Луис
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.10
П2
2.35
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
0
:
Барыс
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
0
:
Оттава
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Чикаго
3
:
Юта
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
7
:
Калгари
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
2
:
Рейнджерс
6
П1
X
П2

Панарин разделил 10-е место в истории НХЛ по очкам в овертаймах с Годро и Элиашем — по 37 баллов

Форвард «Лос-Анджелеса» Артемий Панарин набрал 2 (1+1) очка в матче с «Коламбусом» (5:4 ОТ).37.

Источник: Спортс"

На 63-й минуте он ассистировал Адриану Кемпе, который забил победный гол.

Панарин набрал 37-е очко в овертаймах за карьеру в НХЛ.

Он повторил достижения Патрика Элиаша и Джонни Годро по этому показателю, разделив с ними 10-е место в истории лиги.

9-е место занимает Крис Летанг (38), 8-е — Джон Таварес (40), 7-е — Александр Овечкин (41). Лидирует Сидни Кросби (50).

Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше