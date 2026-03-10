Ротенберг об Овечкине: «С Сашей общаемся достаточно часто. Обсуждали с ним упражнения, которые предлагал юным динамовским хоккеистам на мастер-классе в Петербурге»

Текущий сезон — последний для 40-летнего капитана «Вашингтона» по действующему контракту. На счету Овечкина 998 шайб в лиге с учетом плей-офф, он занимает 2-е место в истории. Лидирует Уэйн Гретцки (1016).
"С Сашей общаемся достаточно часто. Даже обсуждали с ним многие тренировочные упражнения, которые предлагал юным динамовским хоккеистам на мастер-классе в Санкт-Петербурге.
Не буду посвящать во все подробности наших бесед. Хочу пожелать Саше всяческих успехов. Надеюсь, он побьет все бомбардирские рекорды НХЛ", — сказал Ротенберг.
