Вячеслав Быков: «Если бы Овечкин и Малкин вернулись в КХЛ, это было бы очень хорошее подспорье и реклама российского хоккея и напутствие остальным россиянам в НХЛ»

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков хотел бы, чтобы нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин и форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин вернулись в FONBET Чемпионат КХЛ.

Источник: Спортс"

"Если Овечкин и Малкин сами пока не знают, останутся ли они в НХЛ или нет, то как это можем предполагать мы?

Безусловно, если бы Александр и Евгений вернулись в Россию, поучаствовали бы в КХЛ за свои клубы — это для российского хоккея было бы очень хорошее подспорье и реклама.

И в то же время их пример даст напутствие остальным россиянам в НХЛ, что можно будет вернуться в Россию", — сказал Быков.

