Вячеслав Быков: «Если бы Овечкин и Малкин вернулись в КХЛ, это было бы очень хорошее подспорье и реклама российского хоккея и напутствие остальным россиянам в НХЛ»

"Если Овечкин и Малкин сами пока не знают, останутся ли они в НХЛ или нет, то как это можем предполагать мы?
Безусловно, если бы Александр и Евгений вернулись в Россию, поучаствовали бы в КХЛ за свои клубы — это для российского хоккея было бы очень хорошее подспорье и реклама.
И в то же время их пример даст напутствие остальным россиянам в НХЛ, что можно будет вернуться в Россию", — сказал Быков.
Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.Читать дальше