Кучеров в 5-й раз сделал 70+ ассистов за сезон — повторение рекорда НХЛ для игроков не из Северной Америки

Россиянин в пятый раз достиг отметки в 70 ассистов за регулярный чемпионат. Он повторил рекорд лиги для игроков, родившихся за пределами Северной Америки.
Аналогичное достижение принадлежит Петеру Штястны (пять сезонов за «Квебек» на отрезке с 1980/81 по 1985/86).
Маккиннон — главный претендент на «Харт» по версии ESPN, Селебрини — 2-й, Кучеров и Макдэвид разделили 3-е место.
Узнать больше по теме
Биография Никиты Кучерова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Пока Александр Овечкин крушил исторические стены в НХЛ, рядом с ним в списке величайших игроков современности находился и Никита Кучеров. Россиянин в год «падения Гретцки» выиграл второй «Арт Росс Трофи» и установил рекорд среди наших спортсменов. В следующем сезоне он имеет все шансы улучшить этот результат. Но обо всем по порядку в биографии Никиты Кучерова.Читать дальше