Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
2-й период
Колорадо
2
:
Эдмонтон
2
Все коэффициенты
П1
3.69
X
4.00
П2
3.00
Хоккей. НХЛ
2-й период
Сиэтл
2
:
Нэшвилл
1
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.20
П2
5.12
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.56
П2
4.33
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.15
П2
2.33
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
3.30
X
4.27
П2
1.97
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
3.85
X
4.47
П2
1.80
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
1
:
Анахайм
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
2
:
Вегас
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
5
:
Юта
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Сент-Луис
3
:
Айлендерс
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
6
:
Сан-Хосе
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Бостон
2
:
Лос-Анджелес
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Каролина
5
:
Питтсбург
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
3
:
Торонто
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
4
:
Калгари
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
2
:
Коламбус
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
4
:
Детройт
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
4
:
Спартак
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
2
:
Сочи
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Нефтехимик
2
:
Трактор
1
П1
X
П2

Кучеров в 5-й раз сделал 70+ ассистов за сезон — повторение рекорда НХЛ для игроков не из Северной Америки

Форвард «Тампы» Никита Кучеров сделал голевую передачу в матче НХЛ против «Коламбуса» (2:5). На его счету стало 104 (34+70) очка за 59 игр в этом сезоне.

Источник: Спортс"

Россиянин в пятый раз достиг отметки в 70 ассистов за регулярный чемпионат. Он повторил рекорд лиги для игроков, родившихся за пределами Северной Америки.

Аналогичное достижение принадлежит Петеру Штястны (пять сезонов за «Квебек» на отрезке с 1980/81 по 1985/86).

Маккиннон — главный претендент на «Харт» по версии ESPN, Селебрини — 2-й, Кучеров и Макдэвид разделили 3-е место.

