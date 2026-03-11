Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.56
П2
4.33
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.15
П2
2.33
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
3.30
X
4.27
П2
1.97
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
3.85
X
4.47
П2
1.80
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.37
П2
5.70
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
2.90
X
4.21
П2
2.15
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
3
:
Эдмонтон
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
2
:
Нэшвилл
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
1
:
Анахайм
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
2
:
Вегас
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
5
:
Юта
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Сент-Луис
3
:
Айлендерс
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
6
:
Сан-Хосе
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Бостон
2
:
Лос-Анджелес
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Каролина
5
:
Питтсбург
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
3
:
Торонто
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
4
:
Калгари
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
2
:
Коламбус
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
4
:
Детройт
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Сочи
:
ЦСКА
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
4
:
Спартак
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
2
:
Сочи
1
П1
X
П2

Чинахов сделал 2 передачи за 22:26 в игре с «Каролиной». У форварда «Питтсбурга» 1+4 за 3 последних матча

Нападающий «Питтсбурга» Егор Чинахов отметился двумя голевыми передачами в матче с «Каролиной» (4:5 Б). На его счету 5 (1+4) очков в 3 последних играх регулярного чемпионата НХЛ.

25-летний форвард провел с «Харрикейнс» 22:26 на льду (личный рекорд в НХЛ), нанес четыре броска в створ, совершил один силовой прием, заблокировал один бросок, допустил одну потерю и не забил послематчевый буллит, завершив встречу с полезностью «плюс 2».

Чинахов набрал 19 (11+8) очков в 26 играх после обмена из «Коламбуса». Всего в нынешнем регулярном сезоне в его активе 25 (14+11) баллов в 55 матчах.

Никишин стал 1-й звездой игры с «Питтсбургом» — 1+1 за 19:49 на льду и «+2». У защитника «Каролины» 25 очков в 63 матчах.