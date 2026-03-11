Чинахов сделал 2 передачи за 22:26 в игре с «Каролиной». У форварда «Питтсбурга» 1+4 за 3 последних матча

25-летний форвард провел с «Харрикейнс» 22:26 на льду (личный рекорд в НХЛ), нанес четыре броска в створ, совершил один силовой прием, заблокировал один бросок, допустил одну потерю и не забил послематчевый буллит, завершив встречу с полезностью «плюс 2».
Чинахов набрал 19 (11+8) очков в 26 играх после обмена из «Коламбуса». Всего в нынешнем регулярном сезоне в его активе 25 (14+11) баллов в 55 матчах.
Никишин стал 1-й звездой игры с «Питтсбургом» — 1+1 за 19:49 на льду и «+2». У защитника «Каролины» 25 очков в 63 матчах.