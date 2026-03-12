Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Барыс
П1
2.25
X
4.20
П2
2.77
Хоккей. НХЛ
не начался
Оттава
:
Монреаль
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Филадельфия
:
Вашингтон
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
1
:
ЦСКА
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
4
:
Шанхай Дрэгонс
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
4
:
Динамо Мн
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
1
:
Северсталь
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
4
:
Локомотив
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Салават Юлаев
1
:
Металлург Мг
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
4
:
Торпедо
1
П1
X
П2

Исаков об 1:4 от «Авангарда»: «Неплохой матч, но нужно реализовывать моменты, дожимать их. Количество забитых голов не соответствовало нашему давлению»

Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков высказался о поражении от «Авангарда» (1:4).

Источник: Спортс"

"Серьезно готовились к этому матчу, понимали сильные стороны соперника. И многое из того, что планировали, получилось. Единственное — количество забитых голов не соответствовало ожиданиям, не соответствовало нашему давлению. Неплохой матч, но нужно реализовывать моменты, дожимать их.

Конечно, в наши планы не входило играть с пустыми воротами в концовке. Не получился в этой ситуации завершающий бросок, там была неплохая расстановка, шайба хорошо двигалась, но не зацепились за отскок. Не нашлось такого игрока, который забил бы гол.

Понравилось, как мы зашли во второй период, команда делала много правильных вещей, хорошо накладывали смены. Но все сводится к тому, что не реализовали моменты, пусть они были и не самыми яркими", — сказал Исаков.