Черных о Никишине: «Талантливый парень. Только бы у него было больше доверия в “Каролине”. Не понимаю, почему игрока с таким потенциалом держат в третьей-четвертой линии»

Агент Александр Черных оценил выступление Александра Никишина в НХЛ.

Источник: Спортс"

Защитник «Каролины» набрал 2 (1+1) очка в матче с «Питтсбургом» (5:4 Б). На его счету стало 25 (9+16) баллов в 63 играх сезона. Никишин побил рекорд франшизы по голам для защитников-новичков.

«Этот результат меня не удивляет, это талантливый, способный парень. В КХЛ Сашка был одним из лучших игроков за последние годы. Только бы у него было больше доверия в “Каролине”.

В этом матче его перевели из третьего звена и в четвертое и дали 19 минут — и сразу есть результат. Когда другие защитники болели и он играл в топ-4, у него было практически очко за игру. Я не понимаю, почему игрока с таким потенциалом до сих пор держат в третьей-четвертой линии.

Возьмем Павла Дорофеева. Если бы ему раньше давали это игровое время, то он бы и раньше начал устанавливать рекорды. Так что ребятам, которым собираются за океан, надо десять раз подумать, прежде чем делать какой-то шаг. Потому что там говорят одно, а по факту часто получается другое", — сказал Черных.