Овечкин сделал передачу в матче с «Флайерс», прервав серию без очков из 3 игр. У него 24+27 в 66 матчах сезона

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин сделал голевую передачу в матче НХЛ с «Филадельфией» (1:4).

Источник: Sports.Ru

Россиянин прервал серию без очков из 3 игр. Всего в 66 матчах сезона на его счету 51 (24+27) балл.

Сегодня за 15:45 (4:08 — в большинстве) у Овечкина 5 бросков в створ ворот, 2 силовых приема, полезность — «минус 1».

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше