Овечкин сделал передачу в матче с «Флайерс», прервав серию без очков из 3 игр. У него 24+27 в 66 матчах сезона

Россиянин прервал серию без очков из 3 игр. Всего в 66 матчах сезона на его счету 51 (24+27) балл.
Сегодня за 15:45 (4:08 — в большинстве) у Овечкина 5 бросков в створ ворот, 2 силовых приема, полезность — «минус 1».
