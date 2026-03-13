Артем Батрак: «Автомобилист» чуть ли не лучше всех в КХЛ убегает в контратаки, у них надежный костяк. За годы работы Заварухин понял, как подвести команду к плей-офф в идеальном состоянии"

«Автомобилист» — это надежная команда, у них есть два замечательных вратаря. И, кстати, кажется, что Владимир Галкин сейчас выступает даже лучше Евгения Аликина. А еще «Автомобилист» — очень прагматичная команда, которая не дарит сопернику шансов. Создать соперник их может, но получить просто так — нет, никогда.