Артем Батрак: «Автомобилист» чуть ли не лучше всех в КХЛ убегает в контратаки, у них надежный костяк. За годы работы Заварухин понял, как подвести команду к плей-офф в идеальном состоянии"

На данный момент команда тренера Николая Заварухина идет 4-й на Востоке с 82 очками в 64 играх.
«Лучше всех сейчас выступает “Автомобилист”. Поспорить с этим просто невозможно. Команда не просто выдала победную серию из семи матчей — она не пропускала во время этой серии больше двух голов и дважды сыграла на ноль, а самое главное — в соперниках были прямые конкуренты или очень сильные команды Западной конференции.
«Автомобилист» — это надежная команда, у них есть два замечательных вратаря. И, кстати, кажется, что Владимир Галкин сейчас выступает даже лучше Евгения Аликина. А еще «Автомобилист» — очень прагматичная команда, которая не дарит сопернику шансов. Создать соперник их может, но получить просто так — нет, никогда.
«Автомобилист» чуть ли не лучше всех в лиге убегает в контратаки, а для победы им может хватить и двух шайб. У команды есть крепкий, надежный костяк, а в нападении у игроков много мастерства.
Сейчас команда Николая Заварухина такой ход набрала, что мне очевидно: за годы работы в «Автомобилисте» Заварухин понял, как подвести команду к плей-офф в идеальном состоянии. То, как сейчас команда играет, — тому подтверждение.
Вряд ли «Автомобилист» поднимется выше в турнирной таблице — отставание от «Ак Барса» большое, но зато Екатеринбург точно будет начинать борьбу за Кубок Гагарина дома", — считает Батрак.
«Автомобилист» прервал 8-матчевую победную серию «Локомотива» — 4:1, Спронг набрал 2+1. Команда Заварухина выиграла 7-ю игру подряд.