Михайлов о переизбрании Третьяка: «Была одна кандидатура, мы ее поддержали единогласно. Оценили его работу, никаких возражений не было»

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов высказался о переизбрании Владислава Третьяка президентом ФХР.

Источник: Спортс"

73-летний трехкратный олимпийский чемпион был единственным кандидатом на должность. Третьяк возглавляет ФХР с апреля 2006 года.

"Что можно сказать о выборах, была одна кандидатура, мы ее поддержали единогласно. Мы оценили его работу, никаких возражений не было.

Был поставлен ряд вопросов на следующее четырехлетие. Главные задачи — это допуск всех наших сборных и развитие детско-юношеского хоккея в стране. Будем над этим работать совместно с Минспортом и ОКР", — сказал Михайлов.

ФХР утвердила новый состав правления. В него вошли Аркадий и Роман Ротенберги, Дегтярев, Третьяк, Потанин, Буре, Майоров, Михайлов, Якушев.