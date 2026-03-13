Михайлов о переизбрании Третьяка: «Была одна кандидатура, мы ее поддержали единогласно. Оценили его работу, никаких возражений не было»

73-летний трехкратный олимпийский чемпион был единственным кандидатом на должность. Третьяк возглавляет ФХР с апреля 2006 года.
"Что можно сказать о выборах, была одна кандидатура, мы ее поддержали единогласно. Мы оценили его работу, никаких возражений не было.
Был поставлен ряд вопросов на следующее четырехлетие. Главные задачи — это допуск всех наших сборных и развитие детско-юношеского хоккея в стране. Будем над этим работать совместно с Минспортом и ОКР", — сказал Михайлов.
ФХР утвердила новый состав правления. В него вошли Аркадий и Роман Ротенберги, Дегтярев, Третьяк, Потанин, Буре, Майоров, Михайлов, Якушев.