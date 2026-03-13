Овечкин без голов в 5-м матче подряд: 2 броска за 14:03 против «Баффало». У него 51 очко в 67 играх

Безголевая серия россиянина продлилась до 5 игр.
В 67 матчах сезона на его счету 51 (24+27) очко.
Сегодня за 14:03 (3:38 — в большинстве) у Овечкина 2 броска в створ ворот, 2 блок-шота, 1 силовой прием, полезность — «минус 1».
