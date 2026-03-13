Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
2-й период
Ванкувер
1
:
Нэшвилл
1
Все коэффициенты
П1
3.18
X
4.40
П2
3.10
Хоккей. НХЛ
2-й период
Вегас
1
:
Питтсбург
0
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.81
П2
6.40
Хоккей. НХЛ
1-й период
Сиэтл
0
:
Колорадо
3
Все коэффициенты
П1
26.00
X
13.00
П2
1.17
Хоккей. НХЛ
3-й период
Юта
1
:
Чикаго
0
Все коэффициенты
П1
1.41
X
4.22
П2
11.25
Хоккей. НХЛ
овертайм
Миннесота
2
:
Филадельфия
2
Все коэффициенты
П1
11.50
X
1.08
П2
19.00
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.15
П2
2.90
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
3.70
X
4.22
П2
1.89
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
1.32
X
6.16
П2
8.50
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
2.85
X
4.13
П2
2.30
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.22
П2
3.00
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
3
:
Рейнджерс
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
7
:
Эдмонтон
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
1
:
Вашингтон
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
2
:
Сан-Хосе
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
1
:
Сент-Луис
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
4
:
Калгари
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
4
:
Детройт
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
5
:
Анахайм
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
2
:
Коламбус
1
П1
X
П2

Цыплаков набрал 1-е очко за «Нью-Джерси» — в 11-м матче: гол в игре с «Калгари»

Форвард «Нью-Джерси» Максим Цыплаков забил гол в матче НХЛ с «Калгари» (4:5).

Россиянин набрал 1-е очко за «Девилс» после обмена из «Айлендерс» — в 11-й игре.

Всего в 38 матчах сезона на его счету 3 (2+1) балла.

Сегодня за 11:13 у Цыплакова 1 бросок в створ ворот, 3 силовых приема, полезность — «плюс 1».