Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
3-й период
Ванкувер
2
:
Нэшвилл
3
Все коэффициенты
П1
84.00
X
11.00
П2
1.20
Хоккей. НХЛ
3-й период
Вегас
5
:
Питтсбург
2
Все коэффициенты
П1
1.06
X
10.00
П2
41.00
Хоккей. НХЛ
3-й период
Сиэтл
1
:
Колорадо
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.15
П2
2.90
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
3.80
X
4.22
П2
1.90
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
1.32
X
6.16
П2
8.50
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
2.85
X
4.13
П2
2.30
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.22
П2
3.00
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
5.00
X
5.07
П2
1.55
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.32
X
6.28
П2
8.00
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Юта
2
:
Чикаго
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
3
:
Рейнджерс
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
7
:
Эдмонтон
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Миннесота
2
:
Филадельфия
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
1
:
Вашингтон
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
2
:
Сан-Хосе
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
1
:
Сент-Луис
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
4
:
Калгари
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
4
:
Детройт
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
6
:
Анахайм
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
2
:
Коламбус
1
П1
X
П2

Капризов забил 38-й гол в сезоне в матче с «Филадельфией» и вышел на 2-е место в гонке снайперов НХЛ. Лидирует Маккиннон — 44 шайбы

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (2:3 Б).

28-летний россиянин забил в 3-й игре подряд. На его счету стало 79 (38+41) очков в 66 играх при полезности «+11».

В гонке снайперов лиги Капризов вышел на чистое 2-е место. Третье делят его партнер по «Уайлд» Мэттью Болди (37 шайб в 62 играх, сегодня на его счету первый гол команды в матче) и Коул Кофилд из «Монреаля» (37 в 63).

Лидирует форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон — 44 гола в 63 играх.

Сегодня Кирилл (24:52, 3:39 — в большинстве, «+1») реализовал единственный бросок в створ, применил 1 силовой прием и допустил 3 потери.

