Кучеров набрал 1100 очков в регулярках НХЛ за счет 0+2 в матче с «Детройтом». Он 4-й россиянин в истории лиги, достигший этой отметки

На счету 32-летнего россиянина стало 106 (34+72) очков в 60 играх в текущем сезоне при полезности «+35».
За карьеру в рамках регулярок — 1100 (391+709) баллов в 863 играх. Кучеров стал 4-м россиянином в истории лиги, достигшим такой отметки. Выше идут Александр Овечкин («Вашингтон», 1674 в 1558), Евгений Малкин («Питтсбург», 1393 в 1259) и Сергей Федоров (1179 в 1248).
Среди действующих игроков Кучеров стал 11-м, набравшим 1100+ очков. В списке также Сидни Кросби («Питтсбург», 1746 в 1408), Овечкин, Малкин, Патрик Кэйн («Детройт», 1381 в 1353), Анже Копитар («Лос-Анджелес», 1305 в 1503), Стивен Стэмкос («Нэшвилл», 1241 в 1228), Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 1192 в 777), Джон Таварес («Торонто», 1168 в 1250), Клод Жиру («Оттава», 1156 в 1327) и Нэтан Маккиннон («Колорадо», 1122 в 954).