Каменский о 5 матчах Овечкина без голов в НХЛ: «Ему надо войти в игровой ритм, так как наша сборная не участвовала в Олимпиаде. Все наладится, такое бывает»

40-летний капитан «Вашингтона» не забросил ни одной шайбы в пяти последних матчах регулярного чемпионата. У него 2+1 в 8 играх после паузы на Олимпиаду.
"Что касается Александра, то после Олимпиады ему надо войти в игровой ритм, так как наша сборная ведь не участвовала в ней. Думаю, сейчас все наладится, такое бывает.
Я думаю, клуб уже готовится к следующему сезону. Судя по дедлайну, что они раздали игроков, не усилились, похоже, что там смирились, что не попадают в плей-офф", — сказал Каменский.
В этом сезоне на счету Овечкина 51 (24+27) очко 67 матчах при полезности «минус 5».
Роднина об Овечкине: «Еще может стать олимпийским чемпионом в 2030-м. Про рекорд Гретцки тоже говорили, что это невозможно. Великие спортсмены расширяют границы возможного».