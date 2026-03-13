Роман Ротенберг: «Победы США и Канады на ЧМ или ОИ — ненастоящие, там не было России. Их игроки прямо говорили об этом — они молодцы»

— Даже несмотря на внесение в канадский санкционный список вы неоднократно говорили о том, что вам звонят из этой страны и просят сыграть с ними в хоккей. Можете конкретизировать, кто эти люди и за что они отвечают в канадском хоккее?
— Любая победа США и Канады на чемпионате мира или Олимпиаде — это ненастоящая победа, потому что там нет сборной России. Это то же самое, если мы возьмем чемпионат мира по боксу, где отсутствуют лучшие боксеры мира. Это правда, от этого никуда не деться, и они это прекрасно понимают. США и Канада готовы с нами играть, обмениваться мнениями. Фамилии я не буду называть, потому что в этом нет смысла.
Мы общались и общаемся со всеми — с федерациями, клубами, менеджерами, игроками. Они более дружественно к нам настроены, чем соседние страны. Недружественные страны повели себя как трусы, перестали с нами разговаривать, а канадцы и американцы в дружеских беседах говорят: «Мы ждем вашего возвращения, потому что любая наша победа без вашего участия — она ненастоящая».
Вы же видели интервью игроков на Олимпиаде. Они же прямо говорят, что без Овечкина и нашей сборной — это не настоящий хоккей. Об этом говорили игроки сборных Канады и США, и они молодцы. Что-то подобное вы слышали от наших соседей? Не слышали. Вот вам и ответ на все вопросы, — сказал Ротенберг.
