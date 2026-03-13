Роман Ротенберг: «Победы США и Канады на ЧМ или ОИ — ненастоящие, там не было России. Их игроки прямо говорили об этом — они молодцы»

— Любая победа США и Канады на чемпионате мира или Олимпиаде — это ненастоящая победа, потому что там нет сборной России. Это то же самое, если мы возьмем чемпионат мира по боксу, где отсутствуют лучшие боксеры мира. Это правда, от этого никуда не деться, и они это прекрасно понимают. США и Канада готовы с нами играть, обмениваться мнениями. Фамилии я не буду называть, потому что в этом нет смысла.