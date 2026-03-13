Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
2.85
X
4.13
П2
2.30
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.22
П2
3.05
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
5.00
X
5.07
П2
1.55
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.32
X
6.28
П2
8.00
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.20
П2
2.75
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
:
Амур
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.31
П2
4.32
Хоккей. НХЛ
14.03
Айлендерс
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
2.17
X
4.15
П2
2.89
Хоккей. КХЛ
не начался
Сибирь
:
Металлург Мг
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Авангард
:
Шанхай Дрэгонс
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
6
:
Барыс
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Ванкувер
4
:
Нэшвилл
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
6
:
Питтсбург
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
1
:
Колорадо
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Юта
2
:
Чикаго
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
3
:
Рейнджерс
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
7
:
Эдмонтон
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Миннесота
2
:
Филадельфия
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
1
:
Вашингтон
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
2
:
Сан-Хосе
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
1
:
Сент-Луис
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
4
:
Калгари
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
4
:
Детройт
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
6
:
Анахайм
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
2
:
Коламбус
1
П1
X
П2

Роман Ротенберг: «Победы США и Канады на ЧМ или ОИ — ненастоящие, там не было России. Их игроки прямо говорили об этом — они молодцы»

Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг заявил, что в США и Канаде ждут, когда Россия вернется на международные соревнования. Сборная отстранена с 2022 года.

Источник: Sports

— Даже несмотря на внесение в канадский санкционный список вы неоднократно говорили о том, что вам звонят из этой страны и просят сыграть с ними в хоккей. Можете конкретизировать, кто эти люди и за что они отвечают в канадском хоккее?

— Любая победа США и Канады на чемпионате мира или Олимпиаде — это ненастоящая победа, потому что там нет сборной России. Это то же самое, если мы возьмем чемпионат мира по боксу, где отсутствуют лучшие боксеры мира. Это правда, от этого никуда не деться, и они это прекрасно понимают. США и Канада готовы с нами играть, обмениваться мнениями. Фамилии я не буду называть, потому что в этом нет смысла.

Мы общались и общаемся со всеми — с федерациями, клубами, менеджерами, игроками. Они более дружественно к нам настроены, чем соседние страны. Недружественные страны повели себя как трусы, перестали с нами разговаривать, а канадцы и американцы в дружеских беседах говорят: «Мы ждем вашего возвращения, потому что любая наша победа без вашего участия — она ненастоящая».

Вы же видели интервью игроков на Олимпиаде. Они же прямо говорят, что без Овечкина и нашей сборной — это не настоящий хоккей. Об этом говорили игроки сборных Канады и США, и они молодцы. Что-то подобное вы слышали от наших соседей? Не слышали. Вот вам и ответ на все вопросы, — сказал Ротенберг.

Ротенберг о бане России: «Есть страны-соседи, которые из исторической зависти ведут себя неподобающе. Понравилась фраза Дегтярева — надо действовать с позиции силы. Будем подавать иски».