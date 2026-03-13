Ричмонд
Дмитрий Губерниев: «Кучеров получит “Харт Трофи” — он сейчас главная звезда в НХЛ. Никита продолжает традиции лучших канадских, советских и российских хоккеистов»

Комментатор Дмитрий Губерниев считает Никиту Кучерова главной российской звездой в НХЛ. Форвард «Тампы» набрал 106 очков в 60 матчах регулярного чемпионата и занимает третье место в гонке бомбардиров лиги.

Источник: Спортс"

«Думаю, Кучеров получит “Харт Трофи”, он сейчас не просто главная наша звезда в НХЛ, а вообще главная звезда.

Овечкин велик, тут не оспаривается, но за последние несколько сезонов, мне кажется, лучший хоккеист лиги и уж точно лучший в этом сезоне — это Никита Кучеров. Редкого ума хоккеист, абсолютно шахматное мышление. Человек, которые продолжает традиции лучших канадских, советских и, разумеется, российских хоккеистов.

Здесь можно только восхититься, пожелать ему выступать без травм. Он просто хорош! Главная наша звезда сейчас. В мировом спорте, может быть, даже, — сказал Губерниев.

Кучеров — главный претендент на «Харт Трофи» по версии сайта НХЛ. Он обошел Макдэвида за счет большего числа 1-х мест в опросе, Маккиннон отстал на 2 балла, Капризов — 5-й.

