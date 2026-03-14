Макдэвид набрал 111-е очко в сезоне и продолжает лидировать в гонке бомбардиров НХЛ. У Маккиннона 108 баллов, у Кучерова 106 — при 3 матчах в запасе у обоих

На счету 29-летнего канадца стало 111 (37+74) очков в 67 играх в текущем сезоне. Пятикратный обладатель «Арт Росс Трофи» по-прежнему лидирует в гонке бомбардиров лиги.
На втором месте идет форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон. У канадца 108 (44+64) очков в 63 играх в текущем сезоне при лучшей в лиге полезности «+58».
Замыкает топ-3 трехкратный обладатель «Арт Росс Трофи» Никита Кучеров. У российского форварда «Тампы» 106 (34+72) очков в 60 играх.
Отметим, что у Маккиннона (1 пропуск в сезоне) и Кучерова (4 пропуска) есть по 3 матча в запасе по сравнению с Макдэвидом.
Узнать больше по теме
Пока Александр Овечкин крушил исторические стены в НХЛ, рядом с ним в списке величайших игроков современности находился и Никита Кучеров. Россиянин в год «падения Гретцки» выиграл второй «Арт Росс Трофи» и установил рекорд среди наших спортсменов. В следующем сезоне он имеет все шансы улучшить этот результат. Но обо всем по порядку в биографии Никиты Кучерова.