Первый тренер Кучерова о 1100 очках в НХЛ: «Могильный и Буре не достигли такого уровня. Никита — лучший российский хоккеист в своем амплуа»

Первый тренер Никиты Кучерова Геннадий Курдин оценил достижения форварда «Тампы».

32-летний хоккеист ранее набрал 1100-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру. Это четвертый результат в истории лиги среди российских игроков.

— Думаю, достижения Никиты будут только приумножаться. Но всегда говорю: главное, чтобы травм не было. Тогда и достижения будут, и много. А так, быть четвертым в НХЛ среди россиян с 1100 очками — эти цифры говорят сами за себя.

С 1990 года россияне играют в НХЛ, и сколько хороших мастеров там играло! Кто‑то да, поехал попозже, уже в возрасте, потому не смог таких высот достичь. Условному Макарову и Ларионову было тяжело таких рекордов добиваться. Но все равно были и те, кто ехал в молодости — те же Могильный и Буре. Они не достигли такого уровня! На фоне этого Никита добился впечатляющего результата.

— Корректно говорить, что Кучеров сейчас — главная российская звезда в НХЛ?

— Даже если рассматривать последние годы, то он добирается до 100 очков за сезон шестой раз. Кто еще столько добирался? Да, если брать как снайпера, то с Овечкиным нельзя сравнить — он голеадор, забивает. Вот Малкина и Кучерова в большей степени можно сравнить. Малкин тоже раздает где‑то, не только забивает, вокруг него строится игра.

В своей нише, в своем амплуа Никита действительно лучший российский хоккеист в НХЛ. Можно и на его призы посмотреть, которые постоянно ему вручаются. Даже если он не берет какой‑то индивидуальный приз, то всегда в номинации попадает.

Последние лет пять, наверное, да, он лучший в своей нише, — сказал Курдин.

Макдэвид набрал 111-е очко в сезоне и продолжает лидировать в гонке бомбардиров НХЛ. У Маккиннона 108 баллов, у Кучерова 106 — при 3 матчах в запасе у обоих.