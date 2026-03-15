41-летний Бернс проводит 990-й матч подряд в регулярках НХЛ — вышел на 2-е место в истории лиги. Рекорд у Кессела — 1064 игры

Защитник «Колорадо» Брент Бернс проводит 990-й матч без единого пропуска в регулярных чемпионатах — против «Виннипега» (0:1, второй период). Серия длится с 22 ноября 2013 года.
41-летний игрок вышел на чистое второе место в истории лиги, канадец обошел Кита Йэндла по этому показателю. Рекорд принадлежит Филу Кесселу — 1064 матча подряд.
В текущем сезоне в активе Бернса 65 игр, защитник набрал 28 (9+19) очков.