Свечников набрал 1+1 в матче с «Тампой», став 1-й звездой. У него 58 очков в 66 играх

Форвард «Каролины» Андрей Свечников набрал 2 (1+1) очка в матче с «Тампой» (4:2) и был признан первой звездой.
Теперь на счету россиянина 58 (24+34) очков в 66 матчах сезона.
Сегодня за 19:24 (0:45 — в большинстве) у Свечникова 6 бросков в створ ворот, 4 силовых приема, 2 минуты штрафа, полезность — «плюс 1».