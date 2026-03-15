Маккиннон приблизился к Макдэвиду в гонке бомбардиров НХЛ — 109 очков против 111. Кучеров — 3-й со 106 баллами, у него и Нэтана по 2 матча в запасе по сравнению с лидером

На счету 30-летнего канадца стало 109 (44+65) очков в 64 играх в текущем сезоне. Он занимает 2-е место в гонке бомбардиров лиги.
Лидирует капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. У 29-летнего канадца 111 (37+74) очка в 67 играх в текущем сезоне.
Замыкает топ-3 трехкратный обладатель «Арт Росс Трофи» Никита Кучеров. У 32-летнего российского форварда «Тампы» 106 (34+72) очков в 61 игре.
Отметим, что у Маккиннона (1 пропуск в сезоне) и Кучерова (4 пропуска) есть по 2 матча в запасе по сравнению с Макдэвидом. «Ойлерс» осталось провести 15 матчей в регулярке, «Эвеланш» и «Лайтнинг» — по 17.
Узнать больше по теме
Биография Никиты Кучерова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Пока Александр Овечкин крушил исторические стены в НХЛ, рядом с ним в списке величайших игроков современности находился и Никита Кучеров. Россиянин в год «падения Гретцки» выиграл второй «Арт Росс Трофи» и установил рекорд среди наших спортсменов. В следующем сезоне он имеет все шансы улучшить этот результат. Но обо всем по порядку в биографии Никиты Кучерова.Читать дальше