Недопекин про ОИ-2026: «Наблюдал за тройкой Макдэвид — Маккиннон — Селебрини. Поразила невероятная скорость. СКА, “Металлург” и “Северсталь” играют на высоких скоростях»

Лично меня на турнире в Милане поразило движение с шайбой и невероятная скорость принятия решений. По телевизору все кажется легко, однако не каждый может понять, насколько это серьезный уровень. И речь не только о сборных Канады и США — те же финны в полуфинале с канадцами бодались первые полтора периода, даже вели 2:0. Окопались бы они тогда получше, и матч мог бы не перевернуться. Один финал в 2022 году сборная Финляндия уже так забрала. Я наблюдал за Канадой и тройкой Макдэвид — Маккиннон — Селебрини. Мне было интересно посмотреть на их движение, потому что современный хоккей в целом становится быстрее, в том числе и сама КХЛ. Показательные примеры: СКА, «Металлург» и «Северсталь», которые играют на высоких скоростях. Такой хоккей вызывает интерес у болельщиков.