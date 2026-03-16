Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
3.02
X
4.07
П2
2.15
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.25
П2
3.70
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
:
СКА
Все коэффициенты
П1
2.24
X
4.15
П2
2.85
Хоккей. КХЛ
17:30
Барыс
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.24
П2
2.86
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
6
:
Флорида
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
3
:
Нэшвилл
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
2
:
Торонто
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
3
:
Анахайм
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
3
:
Сент-Луис
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Динамо Мн
2
:
Локомотив
1
П1
X
П2

Тарасенко — 16-й россиянин в истории НХЛ, набравший 700+ очков в регулярках. У него 322+378 в 892 играх

Форвард «Миннесоты» Владимир Тарасенко сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (2:4).

В текущем сезоне у 34-летнего россиянина стало 38 (18+20) очков в 61 игре при полезности «минус 4».

За карьеру в рамках регулярок — 700 (322+378) баллов в 892 играх за «Сент-Луис», «Рейнджерс», «Оттаву», «Флориду», «Детройт» и «Уайлд».

Тарасенко — 16-й россиянин в истории лиги, достигший этой отметки.

В список также входят Александр Овечкин («Вашингтон», 1674 в 1559), Евгений Малкин («Питтсбург», 1393 в 1259), Сергей Федоров (1179 в 1248), Никита Кучеров («Тампа», 1100 в 864), Александр Могильный (1032 в 990), Алексей Ковалев (1029 в 1316), Артемий Панарин («Лос-Анджелес», 939 в 814), Павел Дацюк (918 в 953), Илья Ковальчук (876 в 926), Вячеслав Козлов (853 в 1182), Сергей Гончар (811 в 1301), Алексей Яшин (781 в 850), Павел Буре (779 в 702), Сергей Зубов (771 в 1068) и Алексей Жамнов (719 в 807).

