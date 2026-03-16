Подколзин подрался с Хагом в матче «Эдмонтона» и «Нэшвилла». Это 4-й бой Василия в сезоне

На 6-й минуте 24-летний россиянин вступил в драку с защитником «Предаторс» Николасом Хагом. Это был 4-й бой Василия в этом сезоне.
Мнения пользователей портала HockeyFights разделились — 50% отдали победу Хагу, 44% — Подколзину, еще 6% голосов за ничью.
Нападающий «Ойлерс» (14:32, нейтральная полезность) сегодня остался без набранных очков. Он отметился 2 бросками в створ и 4 силовыми приемами, допустил 1 потерю.
В текущем сезоне на счету Подколзина 30 (15+15) очков в 68 играх при полезности «+16».