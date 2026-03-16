Макдэвид набрал 0+3 в матче с «Нэшвиллом» и увеличил отрыв в гонке бомбардиров НХЛ. У него 114 очков против 109 у Маккиннона и 106 у Кучерова, у которых по 3 игры в запасе

На счету 29-летнего канадца стало 114 (37+77) очков в 68 играх в текущем сезоне. Пятикратный обладатель «Арт Росс Трофи» по-прежнему лидирует в гонке бомбардиров лиги.
На втором месте идет форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон. У канадца 109 (44+65) очков в 64 играх в текущем сезоне при лучшей в лиге полезности «+57».
Замыкает топ-3 трехкратный обладатель «Арт Росс Трофи» Никита Кучеров. У российского форварда «Тампы» 106 (34+72) очков в 61 игре.
Отметим, что у Маккиннона (1 пропуск в сезоне) и Кучерова (4 пропуска) есть по 3 матча в запасе по сравнению с Макдэвидом. «Ойлерс» осталось провести 14 матчей в регулярке, «Эвеланш» и «Лайтнинг» — по 17.
Добавим, что идущий на 4-м месте в гонке бомбардиров Леон Драйзайтль («Эдмонтон», 97 очков в 65 играх, 35+62) сегодня получил травму в игре с «Предаторс» (до этого успел забить гол).
На 5-м месте идет форвард «Сан-Хосе» Макклин Селебрини (95 очков в 65 играх, 35+60, сегодня — результативная передача в матче с «Оттавой»).