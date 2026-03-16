Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
:
ЦСКА
П1
3.16
X
4.08
П2
2.15
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
:
Автомобилист
П1
1.90
X
4.25
П2
3.70
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
:
СКА
П1
2.24
X
4.15
П2
2.85
Хоккей. КХЛ
17:30
Барыс
:
Адмирал
П1
2.20
X
4.24
П2
2.86
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
:
Ак Барс
П1
2.45
X
4.20
П2
2.51
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
:
Нефтехимик
П1
2.18
X
4.40
П2
3.50
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
:
Динамо М
П1
2.35
X
4.20
П2
2.70
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
6
:
Флорида
2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
3
:
Нэшвилл
1
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
2
:
Торонто
4
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
3
:
Анахайм
4
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
7
:
Сан-Хосе
4
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
3
:
Сент-Луис
2
Макдэвид набрал 0+3 в матче с «Нэшвиллом» и увеличил отрыв в гонке бомбардиров НХЛ. У него 114 очков против 109 у Маккиннона и 106 у Кучерова, у которых по 3 игры в запасе

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид сделал ассистентский хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом» (3:1).

На счету 29-летнего канадца стало 114 (37+77) очков в 68 играх в текущем сезоне. Пятикратный обладатель «Арт Росс Трофи» по-прежнему лидирует в гонке бомбардиров лиги.

На втором месте идет форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон. У канадца 109 (44+65) очков в 64 играх в текущем сезоне при лучшей в лиге полезности «+57».

Замыкает топ-3 трехкратный обладатель «Арт Росс Трофи» Никита Кучеров. У российского форварда «Тампы» 106 (34+72) очков в 61 игре.

Отметим, что у Маккиннона (1 пропуск в сезоне) и Кучерова (4 пропуска) есть по 3 матча в запасе по сравнению с Макдэвидом. «Ойлерс» осталось провести 14 матчей в регулярке, «Эвеланш» и «Лайтнинг» — по 17.

Добавим, что идущий на 4-м месте в гонке бомбардиров Леон Драйзайтль («Эдмонтон», 97 очков в 65 играх, 35+62) сегодня получил травму в игре с «Предаторс» (до этого успел забить гол).

На 5-м месте идет форвард «Сан-Хосе» Макклин Селебрини (95 очков в 65 играх, 35+60, сегодня — результативная передача в матче с «Оттавой»).

Биография Никиты Кучерова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Биография Никиты Кучерова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Пока Александр Овечкин крушил исторические стены в НХЛ, рядом с ним в списке величайших игроков современности находился и Никита Кучеров. Россиянин в год «падения Гретцки» выиграл второй «Арт Росс Трофи» и установил рекорд среди наших спортсменов. В следующем сезоне он имеет все шансы улучшить этот результат. Но обо всем по порядку в биографии Никиты Кучерова.
Читать дальше