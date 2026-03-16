Дементьев про 2 гола в 14 матчах у Овечкина: «Это удручает, подействовала пауза на Олимпиаду. Нужно просто верить, что Александр начнет забрасывать»

40-летний капитан «Вашингтона» забросил 2 шайбы в 14 последних матчах регулярного чемпионата. На его счету 51 (24+27) очко за 68 игр сезона.
— Конечно же, удручает то, что Александр не забрасывает шайбы после Олимпиады. Но это можно понять, так как все-таки игрок возрастной и такая пауза, к сожалению, подействовала. Но опять же Александр является голеадором. Нужно просто подождать и верить в то, что Александр начнет забрасывать свои шайбы.
— Игра «Вашингтона», в том числе в большинстве, тоже действует на результативность Овечкина?
— Конечно, все это взаимосвязанные между собой вещи. Не так много уже осталось времени в регулярном чемпионате, так что нам только остается поддерживать и ждать, — сказал Дементьев.
Капризов о результативности Овечкина: «У Сани иногда бывает засуха, а потом 10 игр — 10 голов».