Панарин сделал передачу в матче с «Рейнджерс». У него 3+10 в 11 играх за «Кингс»

Форвард «Лос-Анджелеса» Артемий Панарин сделал голевую передачу в матче с «Рейнджерс» (4:1), продлив результативную серию (1+4) до 3 игр.
Россиянин набрал 13-е (3+10) очко в 11 матчах за «Кингс» после обмена из «Рейнджерс».
Всего в 63 матчах сезона на его счету 70 (22+48) баллов.
Сегодня за 15:42 (2:11 — в большинстве) у Панарина 2 броска в створ ворот, полезность — «плюс 1».