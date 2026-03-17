Болельщики «Рейнджерс» дважды устроили овацию Панарину — на разминке и во время показа ролика в его честь. Свою команду они освистали в конце 2-го периода матча с «Кингс»

Клуб из Нью-Йорка уступил «Лос-Анджелесу» с российским форвардом в составе в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:4.
Для 34-летнего Панарина это был первый матч в Madison Square Garden после обмена в «Лос-Анджелес» в феврале. Он отметился результативной передачей.
Болельщики клуба из Нью-Йорка дважды устроили Артемию овацию — во время предматчевой разминки и тайм-аута в первом периоде, когда на видеокубе был показан ролик в честь игрока.
При этом в конце второго периода при счете 0:3 они освистали свою команду, которой за 40 минут игры удалось нанести только 9 бросков в створ (в третьем периоде — 13, итоговое соотношение — 22:26).