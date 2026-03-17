Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
2
:
Питтсбург
7
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
3
:
Юта
6
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
5
:
Калгари
2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Нью-Джерси
4
:
Бостон
3
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
1
:
Лос-Анджелес
4
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
4
:
Ак Барс
2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Спартак
3
:
Динамо М
4
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
3
:
Нефтехимик
6
Малкин набрал 2+1 при 4 минутах штрафа в матче с «Колорадо» и стал 1-й звездой, сыграв впервые после отстранения. У него 50 очков в 47 играх в сезоне

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин сделал дубль и результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо» (7:2).

39-летний россиянин, проводивший первую игру после 5-матчевой дисквалификации, был признан первой звездой.

В его активе стало 50 (15+35) очков в 47 играх в текущем сезоне при полезности «+14».

Сегодня Малкин (16:18, 3:11 — в большинстве, «+1») реализовал 2 из 3 бросков в створ и получил 2 малых штрафа (второй — за стычку с форвардом «Эвеланш» Паркером Келли).

У Малкина больше всех удалений в НХЛ за 20 лет! Сами в шоке.

Узнать больше по теме
Биография Евгения Малкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Евгений Малкин на протяжении всей своей заокеанской карьеры восхищал болельщиков в НХЛ и оставался главной силой в атаке «Питтсбурга». В новом сезоне от ветерана всё также ждут подвигов на острие атаки «пингвинов». Биография спортсмена — это почти 20 лет стабильности на льду и за его пределами.
Читать дальше