Вашингтон
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Амур
Все коэффициенты
П1
2.63
X
4.07
П2
2.40
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.31
П2
2.79
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
2
:
Питтсбург
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
3
:
Юта
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
5
:
Калгари
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Нью-Джерси
4
:
Бостон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
1
:
Лос-Анджелес
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
4
:
Ак Барс
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Спартак
3
:
Динамо М
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
3
:
Нефтехимик
6
П1
X
П2

Брэди Ткачак о пассивности игроков «Торонто» в эпизоде с травмой Мэттьюса: «Я был бы очень зол, если бы меня вот так ударили, но никто не вмешался»

Капитан «Оттавы» Брэди Ткачак подверг критике игроков «Торонто» за их пассивность в эпизоде с травмой капитана команды Остона Мэттьюса в недавнем матче с «Анахаймом» (6:4).

Во втором периоде капитан «Лифс» ушел со льда с травмой нижней части тела, полученной после удара коленом в колено в исполнении защитника «Дакс» Радко Гудаса.

Чех получил удаление до конца игры, а позже был дисквалифицирован на 5 матчей.

При этом сразу после хита никто игроков канадского клуба не стал разбираться с ним, чем остался недоволен главный тренер команды Крэйг Беруби. На льду в тот момент находились защитники Брэндон Карло и Морган Райлли, форварды Вильям Нюландер и Истон Коуэн.

"Когда капитана вот так выводят из строя, нужно реагировать намного лучше. Я не знаю, как бы я себя чувствовал, если бы меня вот так ударили, но никто не вмешался.

Я был бы очень зол«, — сказал Ткачак в подкасте Wingmen, где выступает в роли ведущего вместе с братом — форвардом “Флориды” Мэттью Ткачаком.

Отметим, что Ткачаки и Мэттьюс вместе выступали за сборную США, выигравшую золотые медали на Олимпиаде-2026 в Италии.