18:00
Лада
:
Амур
2.63
4.07
2.40
19:10
Динамо Мн
:
Авангард
2.20
4.31
2.79
завершен
Колорадо
2
:
Питтсбург
7
завершен
Даллас
3
:
Юта
6
завершен
Детройт
5
:
Калгари
2
завершен
ОТ
Нью-Джерси
4
:
Бостон
3
завершен
Рейнджерс
1
:
Лос-Анджелес
4
Малкин о 2+1 в матче с «Колорадо»: «Немного нервничал перед игрой. Когда забил, стало намного лучше. Дисквалификация была неприятным моментом»

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин высказался о своей игре в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо» (7:2).

39-летний россиянин, отбывший 5-матчевую дисквалификацию за удар клюшкой капитана «Баффало» Расмуса Далина, набрал 3 (2+1) очка и стал первой звездой встречи.

«Я немного нервничал перед игрой. Все-таки 5 матчей пропустил и тут сразу “Колорадо” у них дома. Но когда забил, то сразу стало намного лучше.

Дисквалификация на 5 игр — это следствие моей большой ошибки. Неприятный момент для меня. Но ребята хорошо сыграли, пока меня не было. Я благодарен им за это", — сказал Малкин.

