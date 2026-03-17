Малкин о 2+1 в матче с «Колорадо»: «Немного нервничал перед игрой. Когда забил, стало намного лучше. Дисквалификация была неприятным моментом»

39-летний россиянин, отбывший 5-матчевую дисквалификацию за удар клюшкой капитана «Баффало» Расмуса Далина, набрал 3 (2+1) очка и стал первой звездой встречи.
«Я немного нервничал перед игрой. Все-таки 5 матчей пропустил и тут сразу “Колорадо” у них дома. Но когда забил, то сразу стало намного лучше.
Дисквалификация на 5 игр — это следствие моей большой ошибки. Неприятный момент для меня. Но ребята хорошо сыграли, пока меня не было. Я благодарен им за это", — сказал Малкин.
Узнать больше по теме
