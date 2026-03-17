Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Амур
Все коэффициенты
П1
2.63
X
4.07
П2
2.40
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
2.13
X
4.34
П2
2.90
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
2
:
Питтсбург
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
3
:
Юта
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
5
:
Калгари
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Нью-Джерси
4
:
Бостон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
1
:
Лос-Анджелес
4
П1
X
П2

Малкин о новом контракте с «Питтсбургом»: «Дубас сказал, что подождем до лета. Он спросил, хочу ли я играть в следующем сезоне. Я ответил, что да»

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин высказался о своем будущем в клубе.

Текущий сезон — последний по его действующему 4-летнему контракту с «Пингвинс» с кэпхитом 6,1 миллиона долларов.

В регулярном чемпионате на счету 39-летнего россиянина 50 (15+35) очков в 47 играх при полезности «+14». Сегодня он набрал 3 (2+1) балла в матче с «Колорадо» (7:2), сыграв впервые после отбытия дисквалификации.

Малкин сообщил, что две недели назад у него состоялась встреча с генеральным менеджером «Пингвинс» Кайлом Дубасом.

"Дубас сказал, что подождем до лета. Я не против. У нас осталось 15 игр в регулярке и, надеюсь, мы попадем в плей-офф. Я просто хочу играть. Он спросил, хочу ли я играть в следующем сезоне. Я ответил, что да.

Он ответил: «Не беспокойся, мы поговорим об этом после сезона». Знаете, все в порядке. Я отлично себя чувствую. Хочу провести еще один сезон, может, и два", — сказал Малкин.

Узнать больше по теме
Биография Евгения Малкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Евгений Малкин на протяжении всей своей заокеанской карьеры восхищал болельщиков в НХЛ и оставался главной силой в атаке «Питтсбурга». В новом сезоне от ветерана всё также ждут подвигов на острие атаки «пингвинов». Биография спортсмена — это почти 20 лет стабильности на льду и за его пределами.
Читать дальше