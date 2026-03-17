Фетисов об Овечкине: «И я хотел бы, и армия его болельщиков хочет, чтобы он играл дальше в НХЛ. Но ему принимать решение. До 1000 шайб точно доберется»

Текущий сезон — заключительный по действующему контракту 40-летнего россиянина с клубом со средней годовой зарплатой 9,5 миллиона долларов.
"И я хотел бы, и армия его болельщиков хочет, чтобы он играл дальше [в НХЛ]. Но ему принимать решение.
Расстраивает то, что «Вашингтон» не может попасть в плей-офф. Это не очень хороший момент в карьере любого хоккеиста.
Точно до 1 000 шайб он доберется, а все остальное зависит от него", — сказал Фетисов.
В списке лучших снайперов в истории лиги с учетом плей-офф Овечкин занимает второе место (998 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (1016).
При этом Александр является рекордсменом лиги по голам в регулярных чемпионатах (921).