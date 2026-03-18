Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
3-й период
Ванкувер
4
:
Флорида
2
Хоккей. НХЛ
3-й период
Вегас
0
:
Баффало
1
Хоккей. НХЛ
3-й период
Сиэтл
2
:
Тампа-Бэй
3
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
:
СКА
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
:
Нефтехимик
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
:
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
:
Металлург Мг
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
5
:
Сан-Хосе
3
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Чикаго
3
:
Миннесота
4
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Виннипег
3
:
Нэшвилл
4
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
5
:
Каролина
1
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Монреаль
3
:
Бостон
2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
1
:
Айлендерс
3
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Динамо Мн
3
:
Авангард
4
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
5
:
Амур
2
Демидов сыграл 12:39 против «Бостона» — после рекордных 20:12 в прошлом матче с «Анахаймом». Форвард «Монреаля» остался без очков в обеих играх

Форвард «Монреаля» Иван Демидов остался без набранных очков в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона» (3:2 ОТ).

Россиянин провел на льду 12 минут 39 секунд (1:42 — в большинстве). В третьем периоде он провел всего 3 смены, в овертайме — одну (1:07).

Отметим, что в прошлом матче с «Анахаймом» 20-летний нападающий сыграл 20:12 — личный рекорд в лиге. При этом он также остался без баллов за результативность.

Сегодня Демидов завершил встречу с полезностью «минус 1», дважды бросил в створ и допустил 1 потерю.

В текущем сезоне у него 52 (14+38) очка в 67 играх. Он лидирует в гонке бомбардиров среди новичков, опережая форварда «Анахайма» Беккетта Сеннеке (51 балл в 67 играх) и защитника «Айлендерс» Мэттью Шефера (49 в 68).