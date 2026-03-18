Кучеров в 5-й раз в карьере в НХЛ набрал 110+ очков за сезон и повторил рекорд Петера Штястны для игроков из Европы

На счету нападающего стало 111 (37+74) очков в 62 играх при полезности «+37».
Кучеров в 5-й раз в своей карьере достиг отметки 110 очков за сезон. Он повторил рекорд Петера Штястны (Словакия, 5) по их числу для игроков из Европы, обогнав Яромира Ягра (Чехия, 4 — при этом все 120+).
Кучеров набрал 3+2 в матче с «Сиэтлом» и вышел на 2-е место в гонке бомбардиров НХЛ — 111 очков против 110 у Маккиннона. Лидирует Макдэвид со 115 баллами.
Узнать больше по теме
