Кучеров — 1-й игрок не из Канады, набравший 110+ очков в 4 подряд сезонах НХЛ. В истории лиги — 7-й

На счету нападающего стало 111 (37+74) очков в 62 играх при полезности «+37». Он достиг отметки 110 очков в 5-й раз в карьере и в 4-м сезоне подряд.
Ранее по 110 и более баллов в 4 или более сезонах подряд набирали только 6 игроков в истории лиги (все — канадцы).
Это Уэйн Гретцки (13 сезонов подряд, 1979/80 — 1991/92, «Эдмонтон» и «Лос-Анджелес), Майк Босси (6, 1980/81 — 1985/86, “Айлендерс”), Ги Лефлер (6, 1974/75 — 1979/80, “Монреаль”), Фил Эспозито (5, 1970/71 — 1974/75, “Бостон”), Марсель Дионн (4, 1978/79 — 1981/82, “Лос-Анджелес”) и Нэтан Маккиннон (4, 2022/23 — 2025/26, “Колорадо”).
Отметим, что в карьере Марио Лемье и Коннора Макдэвида («Эдмонтон») максимальные такие серии насчитывали по 3 сезона.
Кучеров набрал 3+2 в матче с «Сиэтлом» и вышел на 2-е место в гонке бомбардиров НХЛ — 111 очков против 110 у Маккиннона. Лидирует Макдэвид со 115 баллами.