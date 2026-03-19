Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
02:30
Вашингтон
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.77
X
4.30
П2
2.25
Хоккей. НХЛ
04:30
Калгари
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
2.69
X
4.15
П2
2.30
Хоккей. НХЛ
04:30
Колорадо
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.30
П2
2.97
Хоккей. НХЛ
05:00
Анахайм
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.06
X
4.30
П2
3.05
Хоккей. НХЛ
не начался
Каролина
:
Питтсбург
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Рейнджерс
:
Нью-Джерси
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
1
:
Адмирал
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
2
:
Автомобилист
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Спартак
2
:
ЦСКА
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
3
:
Нефтехимик
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
2
:
Ак Барс
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
6
:
Металлург Мг
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сибирь
4
:
СКА
1
П1
X
П2

Жамнов о 2:3 от ЦСКА: «Есть погрешности, но ребята молодцы — держали удар. Большинство — отдельный разговор, это неприемлемо. Меня это сильно тревожит»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов высказался после поражения от ЦСКА (2:3 Б).

Источник: Спортс"

— Готовили ребят к такой игре. Радует, что все 60 минут старались играть правильно. Да, есть погрешности. Но ребята молодцы — держали удар. Тяжело играть с таким соперником, но ребята на каждом участке старались это делать.

Большинство — отдельный разговор. После матча сказал, что это вообще неприемлемо — большинство в последних двух матчах. Меня это сильно тревожит. Есть те, кто за большинство отвечает, но завтра буду сам с этим разбираться.

— Смотрите в таблицу в концовке регулярки?

— Стараюсь акцентировать внимание на своей игре. Гадать, на кого попадет, смысла не вижу.

— Сегодня не раздевался Александр Георгиев. К плей-офф он успеет вернуться?

— К плей-офф он успевает вернуться. Есть небольшое недомогание, мы не форсируем, — сказал Жамнов.