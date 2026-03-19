Жамнов о 2:3 от ЦСКА: «Есть погрешности, но ребята молодцы — держали удар. Большинство — отдельный разговор, это неприемлемо. Меня это сильно тревожит»

— Готовили ребят к такой игре. Радует, что все 60 минут старались играть правильно. Да, есть погрешности. Но ребята молодцы — держали удар. Тяжело играть с таким соперником, но ребята на каждом участке старались это делать.
Большинство — отдельный разговор. После матча сказал, что это вообще неприемлемо — большинство в последних двух матчах. Меня это сильно тревожит. Есть те, кто за большинство отвечает, но завтра буду сам с этим разбираться.
— Смотрите в таблицу в концовке регулярки?
— Стараюсь акцентировать внимание на своей игре. Гадать, на кого попадет, смысла не вижу.
— Сегодня не раздевался Александр Георгиев. К плей-офф он успеет вернуться?
— К плей-офф он успевает вернуться. Есть небольшое недомогание, мы не форсируем, — сказал Жамнов.