Овечкин сыграл 12:57 против «Оттавы» — меньше всего в сезоне НХЛ. Форвард «Вашингтона» забил и нанес 3 броска при «+1»

Этот гол стал 25-м в нынешнем сезоне для 40-летнего форварда, а также 922-м в регулярках и 999-м — с учетом плей-офф Кубка Стэнли.
При этом в матче с «Сенаторс» Овечкин провел на льду 12:57 — наименьшее игровое время хоккеиста в этом сезоне. Александр сыграл 2:46 в большинстве, а в равных составах провел 10:11 — меньше всех в команде. Также он набрал полезность «плюс 1».
6 февраля в матче с «Нэшвиллом» (4:2) Александр сыграл 13:15.
В этом сезоне Овечкин набрал 52 (25+27) очков в 69 матчах чемпионата. Его статистику можно изучить по ссылке.
