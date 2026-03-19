Мичков сделал ассист в овертайме игры с «Анахаймом». У форварда «Филадельфии» 34 очка в 66 матчах сезона НХЛ

21-летний россиянин ассистировал Ноа Кэйтсу, забросившему победную шайбу. Форварды вышли «два в один», Мичков получил передачу от партнера и попытался обыграть вратаря. Шайба ушла за ворота, откуда Кэйтс вернул ее на пятак. Она отскочила от конька вратаря Лукаша Достала и попала в сетку.